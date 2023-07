Kujunda endale moekas terrass: 9 trendi, millest inspiratsiooni ammutada

Erinevate stiilide miksimine

Praegu on kombeks kõike eriilmelist omavahel kokku sobitada. Skandinaaviapärane ja boho on stiilid, mis on meie inimestele südamelähedased, aga neid võib omavahel kokku panna või miksida sisse hoopis klassikalisi, aasiapäraseid või vahemerelisi detaile. Sisustamise juures tuleb siiski tähelepanu pöörata ka Eesti pirtsakale kliimale, mis kõike eksootilist siiski ei soosi.

Julged värvid ja efektsed materjalid

Sisekujundusmaailmas üldisemalt on moes julge katsetamine, eklektika, värvide ja materjalidega mängimine. Selle julge mängulisuse võiks tuua suvel ka terrassile. Väljakutse pole lihtsate killast, sest tulemus peaks välja nägema ühelt poolt juhuslik, aga teiselt poolt stiilne ning tagatipuks ei saa unustada, et see kõik peab olema ühtlasi ka praktiline ja ilmastikule vastupidav.

Matsakas mööbel

Mida suuremad ja pehmemad on mööblikomplektid, seda trendikam. Lähtuda tuleb siiski ka terrassi võimalustest - pisikest terrassi otsast otsani mööblit täis tõsta pole mõistlik, aga kui ruumi on, siis kehtib hetkel põhimõte – suurem on parem. Trendikas mööbel on enamasti tehtud ilmastikukindlast plastikust, aga ei näe kuidagi sedamoodi välja. Puitu ja rotangi jäljendatakse osavalt, levinud on erineva mustriga punutised, samuti mitmed eri värvitoonid. Vastupidava plastiku kõrval kasutatakse aiamööblis osavalt ka metalli ja klaasi, viimane ei pruugi olla sugugi klaar, vaid piimjas või tumedaks toonitud.

20+ taime