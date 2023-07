Ekspert jagab suvise värskendusremondi tegemiseks nõuandeid

Kuidas tapeeti valida?

Tapeeti valides tasub arvestada, et heledad värvid ja väikesed mustrid avardavad ning suured mustrid ja tumedad värvid pisendavad ruumi. Kui ruum on madal, siis selle optiliseks tõstmiseks võib jätta lae ja seinavärvi vahele kõrgema valge porte või paigaldada laeliistu. Samuti aitab ruumi visuaalselt kõrgemaks teha püsttriibuga tapeet või püstine hele laudis.

Uus põrand kestab aastaid

Puitmaterjali valides tasub teada, et tamm ja saar on tugevad ja vastupidavad, samas näiteks mänd on üsna õrn ja pehme. Parkett nõuab tunduvalt vähem regulaarset hooldust kui laudis. Viimane vajab sagedasti puhastamist ja lihvimist, õlitamist või lakkimist.

Laminaat on seevastu praktiliselt hooldusvaba, ühtlasi ka soodne ja vastupidav. Küll aga tuleb vee- või muu kahju puhul see välja vahetada, sest lihvimine või lakkimine vigu ei paranda.

Lihtsalt paigaldatavad on ka erinevad rullmaterjalid. Üha popim on vinüülparkett. Hea on teada, et viimane vajab ka perfektselt siledat aluspinda.