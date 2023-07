Kümme viga, millest hoiduda, kui hakkad maja värvima

5. Koonerdad värviga. Head tööd ei saa odavalt teha. Kui soovid, et tulemus jääks ilus ja näeks välja kvaliteetne, siis kanna majale mitu kihti värvi. Teine mure on see, kui ostad värvi natukese haaval ja pead mitu korda ehituspoes käima. Mis siis, kui värv, mida vajad, sai otsa? Parem osta kohe piisavalt värvi. Liitri värviga saab värvida umbes 8 ruutmeetit. Pigem jäägu värvi üle, sest saad seda hiljem vigade parandamiseks kasutada.

4. Kasutad värvipritsi. Seda peaksid kasutama vaid siis, kui oled sellega eelnevalt kokku puutunud ja omad piisavalt oskuseid. Kui vaatad kedagi värvipritsiga midagi värvimas, tundub see justkui imelihtne. Tegelikult see lihtsalt tundub nii. Et tulemus jääks ilus, on vaja oskuseid. Kui oled algaja, eelista pintslit ja värvirulli.

3. Unustad ilmateadet vaadata. Kui soovid, et tulemus jääks kena, peab värv kuivama. Selleks on vaja häid ilmu. Ilm võiks olla soe ja pigem kuiv. Kui värvid päeval maja ära ja õhtul hakkab sadama, ei jõua värv lõpuni kuivada ja vihm peseb värvi maha. Samas pole hea idee värvida maja liiga kuuma ilmaga, sest siis kuivab värv liiga kiiresti ja jääb ebaühtlane. Ilm ei tohiks olla ka liiga niiske. Kõige parem on kuiv soojapoolne, aga pilvealune ilm.

1. Jätad maja enne värvimist pesemata. Võib tunduda ahvatlev idee kohe asja kallale asuda. Mis sellest vanast värvist ja mustusest ikka maha kraapida, kui niikuinii kannad kohe uue kihi peale? Tegelikult on maja vanast värvist puhastamine väga oluline. Pestes tuleb maha vana lahtine värv, hallitus, mustus ja palju muudki. Puhta maja värvimine tagab uue värvikihi parema kinnitumise — see peab ju vastu pidama nii lõõskavale päikesele kui ka halastamatule vihmale. Kui maja harjaga nühkida ei viitsi, kasuta selleks veepritsi või survepesurit. NB! Pesemise ja värvimise vahele peaks jääma mõned kuivad ja päikselised päevad, et vesi jõuaks voodrilauast ära aurustuda.

6. Eelistad ebakvaliteetset värvi, sest see on odav. Kui soovid maja iga suvi värvida, siis mine seda teed. Kui soovid, et tulemus püsiks aastaid ilusana, osta kvaliteetset värvi, mis on ilmastikukindel ja peab hästi vastu. Meie kliimas on see ülioluline!

7. Kasutad vale värvi. Maja värvimiseks kasuta ainult fassaadivärve. Eelnevalt värvitud pinda üle värvides tuleb valida õige toode, mis sobiks eelnevalt värvitud pinna katmiseks. Kui sa ei ole kindel, kas su maja on värvitud enne lahusti või veepõhise värviga, siis vali poes kindlasti universaalne värv, mis sobib igat tüüpi viimistletud pindade katmiseks. Iga veebaasil värv ei pruugi näiteks õlivärvi peale üldsegi nakkuda.

8. Kasutad odavaid vahendeid. Kui juba praeguseks tundub, et värvitöö kujuneb oodatust kallimaks, siis lisame kirsi tordile ehk vahendid, mida värvimiseks vajad. Töö tulemus oleneb palju ka sellest, millist pintslit või värvirulli kasutad. Mida kvaliteetsemaid eelistad, seda kaunim on tulemus. Kvaliteetsed pintslid ja värvirullid on paremini valmistatud ega jäta värvitud pinda nii krobeliseks või karvaseks ega aja värvides karvu ja ebemeid.

9. Jätad maja ümbruse hooletusse. Võid ju arvata, et värvimiseks piisab vanadest teksadest, mõnest kulunud T-särgist ja katkistest tennistest, millega enam linna minna ei kõlba. Sinu seljas on see värvimisriietuseks täiesti okei. Samas pead hoolitsema ka maja enda ja selle ümbruse eest. Paksid kinni katma aknad ja maja ümbruse. Kata maalriteibi, ehituskile või vanade ajalehtedega kinni kõik, mis ei peaks värviga kokku puutuma.

10. Teed kõiki neid ülalnimetatud vigu ja otsustad ikka maja ise värvida. Kui mõtled kõigile mainitud punktidele, saad aru, et tegemist pole lihtsa tööga. Kui soovid, et tulemus oleks korralik, palka paar professionaali, kes tegelevad värvimisega igapäevaselt. Nii saad olla kindel, et tulemus jääb täpselt selline nagu soovisid.

Allikas: home.howstuffworks.com