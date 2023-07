Multšiga umbrohu tõrjumisel on kaks kindlat reeglit. Esiteks tee maapind korralikult umbrohtudest puhtaks enne kui multšimisega pihta hakkad ning teiseks jälgi, et multšikiht saaks piisavalt paks, et see tõkestaks uute umbrohtude kasvu ja levikut.