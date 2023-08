Astu kütteperioodi algusele vastu kindlamalt kui kunagi varem

Vesipõrandaküte – töökindel ja säästlik küttelahendus

Torustikud ja nende paigalduspõhimõtted pole aastate jooksul palju muutunud, mis viitab töötavale lahendusele ning selle efektiivsusele. Sealjuures on palju muutunud hoopis põrandakütte ruumitemperatuuri reguleerimisautomaatika.

Esimesed ruumitermostaadid olid mehaanilised ja valmistatud bimetallelemendiga. Reguleerketast pöörates seadistati soovitud toatemperatuur, mille mõjul otseühendus kollektoril oleva ajamiga avas või sulges küttekontuuri. Lahendus oli töökindel, aga mitte eriti täpne. Temperatuuri kõikumine ruumis oli kraad või isegi rohkem. Lisaks tegid termostaadid lülitustel kuuldava klõpsu, mis näiteks magamistoas võis olla üsna häiriv.

Tänapäevane põrandakütte juhtimine on väga palju muutunud

Uponor Smatrixi Style'i ruumitermostaadid on digitaalsed ja täiesti hääletud. Termostaadid sisaldavad kahte tüüpi temperatuuri mõõtvat andurit, mis võtavad arvesse ka pindadelt kiirgavat soojust. Seetõttu on mõõte- ja loomulikult ka temperatuuri reguleerimise tulemus palju täpsem. Testimisega on kindlaks tehtud, et antud termostaadiga kõigub ruumi temperatuur maksimaalselt 0,4 °C ja selle kohta on Uponor Smatrixi süsteemile väljastatud ka ametlik sertifikaat. Lisaks täpsele temperatuurile mõõdavad termostaadid ka õhuniiskust.

Energiasäästu seisukohalt tähendab see, et ruumi antakse täpselt vajalik kogus soojust, vältides ülekütmist ja asjatut energiakulu, ning tagatud on ühtlane ja mugav sisekliima.

Termostaadi disain on diskreetne ja seade on seinal pea märkamatu. See on õhuke, ekraanil puuduvad häirivad tulukesed ja see sobitub pea igasse interjööri. Valida saab musta ja valge värvuse ning nii juhtmega kui ka juhtmevaba versiooni vahel.

Termostaadiga saab ühendada ka põrandatemperatuuriandurit

Koostöös juhtseadme kontrolleri ja tasuta telefonirakendusega on võimalik kodust küttesüsteemi juhtida ka eemal olles.