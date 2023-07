Viis väga levinud sisustusviga, mida on tegelikult lihtne vältida

Kas oled sattunud mõne inimese koju, kus kõik tundub justkui paigas olevat: padjad ja kardinad on küll täiesti erinevatest muinasjuttudest, aga mõlemad annavad toale midagi juurde. Ükski värvitoon ei domineeri ja midagi pole nagu ülearu. Ja see vana pink sobis moodsasse korterisse suurepäraselt. Kuidas ta seda küll tegi? Vastus on lihtne — ilmselt oskas selle korteri või maja omanik vältida mõnesid sisekujunduses tehtavaid kõige tavalisemaid vigu. Vaatame need koos üle.