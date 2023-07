Mere ääres, lummavate vaadetega

Kätlin ja Lilian ütlevad, et see maja on hea näide sellest, kuidas alateadvus juhib meid õigete otsuste tegemisel ning aitab luua hämmastavaid seoseid eksootiliste kultuuridega. Perenaise lähedane side Aafrikaga kandus sujuvalt üle disainiprotsessi ja sulandus Eesti kaluriküla idüllilise atmosfääriga. See on ideaalne elukoht ka peremehele, kes on kirglik kalamees. Väikese vahepõikena olgu öeldud, et vaenukägu on lind, kelle sulestiku järgi on siia suvekoju valitud interjööri toonid. Kuna lind elab nii meil kui ka Aafrikas, siis on ta justkui sümboolne seos pererahva elus.