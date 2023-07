Õhuline suvekuppel toob disainer Liivi Leppiku aeda elevust

Milline aiapidaja sa oled?

Olen kaasaegse, põneva ja romantilise iluaia pooldaja. Kujundamisel on uue maakodu aed ja käes alles teine suvi, siis kõik tundub põnev. Loodus on kaunis ja muru niites jätan suured karikakra-alad aeda silmarõõmuks. Püüan hoolega läbi mõelda taimede valiku, et oleks lihtsalt ilus. Ümberringi on põlismets ja läheduses kohisemas meri, siis tuleb arvestada nii päikese liikumise ja tuultega, kuhu suunda midagi on võimalik istutada.