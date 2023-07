FOTOD │ Karakteriga kodu kunagises pakendivabrikus

Avatud planeeringuga elamises on ruutmeetreid 58. Et säilitada korterile omast avarust, kuid leida siiski ruumi ka privaatsusele, lahendas sisekujundaja olukorra lahedate klaasseinte abil. Nii võib otse esikust piiluda magamistuppa ja vastupidi.

Magamistuba kaunistavad tellisseinad — üks neist on saanud valge värvikihi, teine on oma naturaalses ilus. Riiulina on kasutusel suur mustaks võõbatdu radiaator.