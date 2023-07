Ehitame korterisse sauna

Leia sobiv koht

Kõigepealt peab sauna ehitamiseks valima sobiva koha, näiteks vannitoa, väikse koridori või sahvri. Eriti hästi sobib selleks vannituba, kus vanni asemele on paigaldatud dušikabiin. Infrapunasauna on võimalik ehitada näiteks ka rõdule.

Sauna kubatuuri on üsna lihtne arvutada: igale inimesele on vaja vähemalt 2 m³. Lae kõrgus põrandast peab olema vähemalt 2 m. 1 kW = 1 m³. Majades, kus on paigaldatud gaasipliidid, peab korralikult läbi mõtlema sauna suuruse ja võimsuse, sest sellistes majades on tihtipeale olemas mõningad piirangud vastavalt agregaadi võimsusele (max 3–4 kW). Sellisel juhul peab vedama spetsiaalse toitekaabli, mis läheb mõõtjast kuni keriseni välja. Majad, kus on paigaldatud elektripliidid võimsusega 5–6 kW, ei tekita saunakerisele võimsusega 3–4 kW mingeid raskusi seoses elektrivõrguga. Kasutades ühenduskaablit, võib saunakerist vajadusel ühendada elektripliidiga, aga selleks, et vältida lisakoormust, ei soovitata elektripliiti ja saunakerist samal ajal kasutada.