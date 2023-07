Akende ja uste valik pakub palju võimalusi

Kui plastaknaid (v.a tumedates toonides aknad, mis kuumenevad ja deformeeruvad suurel määral päikesepoolsetel fassaadidel) on mõistlik kasutada nn tavatingimustes, kus kõrge temperatuuri mõju on väiksem, siis puitakende kasutusvõimalused on oluliselt laiemad. Tulenevalt profiili väiksemast jäikusest sobivad plastaknad (eriti avatavad aknad) pigem väiksemate avade ette. Puitaknaid ja -uksi on võimalik toota oluliselt suuremate mõõtmetega ning seejuures avatavatena.

Plastaknad on puitakendest ligi kaks korda odavamad. Paraku on see nende ainus märkimist vääriv eelis. Kvaliteetsest liimpuidust toodetud puitaken on vastupidav, säilitab oma kuju ja mõõtmed iga temperatuuriga ning täidab ka tugevuse ja kõik muud aknale esitatavad nõudmised pikkade aastate jooksul, kuid selle materjali puhul on oluline ka iga-aastane akende välisviimistluse palsamiga hooldus, eriti lõunakaares.

Akende materjali valikul mängib tähtsat rolli ka hoone arhitektuurne lahendus (mõnest materjalist erikujulised aknad on näiteks kallimad). Kuna materjalide hinnaerinevused on suured, tuleb endale selgeks teha, kas aknaid soovitakse aastakümneteks ehitatavale kodule või ajutisele peatuspaigale, millest võimaluse tekkimisel meeleldi lahkutakse, lootes seejuures, et uued aknad kinnisvara hinda ülespoole upitavad.

Puidust saab toota ka EI30 tuletõkkenõuetele vastavaid ning suuremõõtmelisi passiiv-fassaadiaknaid ja -lükanduksi. Passiivakende soojusisolatsioon on tavapärasest parem, st soojusjuhtivus on alla 0,8 W/(m²K). Puitaknaid saab toota vajadusel koos lengilaiendustega palkmajade või muude erijuhtude lahendamiseks.

Juba kasutuses olevatele puitakendele on mõnel juhul võimalik ka hiljem alumiiniumist katteprofiile paigaldada. See on üks renoveerimise võimalusi puitakna ülevärvimise asemel. Nii muutub aken ilmastiku suhtes veelgi vastupidavamaks, kuid välimuselt ka modernsemaks ja hinnalt oluliselt kallimaks.

Alumiiniumist aknaid kasutatakse pigem suurte büroohoonete klaasfassaadides, kuid kohtame neid ka modernsema arhitektuuriga eramute ja kortermajade juures. Alumiiniumist aknad toodetakse valdavalt kald- ja pöördavatavana ning üldjuhul on need kõige kehvema soojusisolatsiooniga. Katkestatud soojusjuhtivusega akna-ukseprofiilidest toodetud alumiiniumaknad on hinnalt kõige kallimad.

Ukse soojusisolatsioon sõltub mitmetest komponentidest

Eerik Kirs märgib, et üldiselt on hea soojusisolatsiooniga välisukse materjaliks puit või puitkomposiitlahendused. Puit on traditsiooniline valik ja seda mitmel põhjusel. Puituksed on välimuselt kaunid ja sobivad tavaliselt iga hoone fassaadi ning interjööri. Valida on võimalik erinevate puitmaterjalide vahel: tamm, kuusk, mänd, meranti ja paljud teised liigid. Lisaks on neid võimalik viimistleda väga erinevalt. Kuna naturaalne puit ei ole täiesti ilmastikukindel materjal, võib ta vajada sõltuvalt ilmakaarest ja muudest teguritest aeg-ajalt hooldamist.