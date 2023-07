NÕUANDED I Loo endale suviselt stiilne magamistuba

Too suvi ka voodisse

Kui külmemal aastaajal soovime oma voodi muuta soojaks pesaks ja tekikuhi ning soojust hoidev madrats on igati omal kohal, siis suvel on uni parem, kui tuua voodisse hingavad kangad, tekid-padjad ja madratsid. Salongi Slept konsultant Helen Merisaar jagab soovitusi, mida järgides võid avastada, et suvised unetunnid on sinu parim osa päevast.

Kuidas unekvaliteeti parandada?

Õhuta magamistuba või kasuta võimalusel konditsioneeri, sest magamiseks on ideaalne temperatuur 16–20 kraadi.

Magamistoa aknakatted võiksid olla pimendava efektiga. Pimedas ruumis on uni sügavam ja kvaliteetsem.

Talvise teki võiks välja vahetada suvise variandi vastu või magada üksnes tekikotiga. Suvel on hea kasutada 100% puuvillaseid tooteid, sest puuvill mõjub jahutavalt ja sel on väga hea hingavus.

Katte- ja vedrumadrats – kui madratsil on talvine ja suvine pool, siis tuleks veenduda, et külje all poleks villakihti või sünteetilist materjali. Need võivad soojust kinni hoida, mistõttu keha ei saa hingata ja hakkab higistama. Madrats tuleb keerata suvisele poolele või katta hästi hingava katte ja voodipesuga.

Milline tekk ja padi on suvel parimad?

Looduslikest materjalidest on kõige enam levinud suletekid-padjad. Kerge ja õhuline suletekk reguleerib väga hästi temperatuuri, annab talvel mõnusalt sooja, suvel aga mõjub puhkavale kehale jahutavalt. Lisaks reguleerib see niiskustaset, tänu millele on suleteki all mugav magada ka neil, kes higistama kipuvad.

Sünteetiliste materjalide areng on muutnud ka kunstkiust tekid-padjad järjest kvaliteetsemaks ja neil on paljuski naturaalsete materjalidega sarnased omadused. Eelkõige tasub kunstmaterjalist tekkide poole vaadata neil, kes on allergiaga kimpus ega saa seetõttu suletooteid kasutada. Samuti on sünteetilist tekki lihtsam hooldada. Korralikel kvaliteetsetel tekkidel on tihti ka juba oskus soojust ja niiskust reguleerida.

Kuigi eelkõige räägime täidismaterjalist, on tähtis ka kattematerjal – kui see ei ole naha vastas mõnus ega lase õhku läbi, siis ei ole ka täidisel soovitud efekti. Teki ja padja kattematerjal võiks kindlasti olla puuvillasisaldusega.

Kui kaaslane eelistab sinust soojemat või jahedamat, kergemat või raskemat tekki, on hea mõte veeta ööd kahe eraldi teki all.