Vannitoa sisustusspikker. Mis on praegu maailmas moes

Iga vannituba vajab plaatimist. Miks mitte siis juba julgelt? Seda enam, et igavate läbi ja lõhki steriilselt valgete vannitubade aeg on praeguseks pausile pandud. Vannituba on ideaalne kindlate piiridega koht, mille kujundamisel pisut hulluda, teha julgeid ja isikupäraseid otsuseid.

Veneetsia paleedest tuttav sajanditetagune terratso on viimaste aastate taasavastus, mis toob vannitubadesse aegadetagust suursugusust. Ainuüksi sigrimigriline retrohõnguline põrand näeb välja luksuslik ja šikk. Terratsopinnad on hea võimalus lisada särtsu muidu neutraalsetes toonides sisustatud keskkonda.

Alanud aastal on vannitoadisain olulisem kui kunagi varem, leiab Forbes, tutvustades värskeid tuuli, mis juba praegu üle maailma trenditeadlike inimeste privaatsetes ruumides puhuvad. Olenemata sellest, kas mõtled praegu uue vannitoa kujundamisele või proovid värskendada vana, leiad siit mõned tähelepanekud kujundustrendidest, millega üha rohkemates vannitubades arvestatakse. Aga olgu kohe öeldud, et ka vanemad stiilid, mis oleksid kõigi eelduste kohaselt võinud aastaks 2023 hääbuda, saavad ajapikendust, sest kummalisel kombel on omanikud hakanud neid lõpuks nautima.

Tapeedimustriga seinaplaadid

Sellel aastal jätkavad võidukäiku tapeedimustritega keraamilised plaadid, mis toovad elutubade seintelt tuttavad mustrid lisaks vannitubadele ka köögi tööpindade kohale. Mustrivalik on lai, keskendudes sageli loodusele, kuid selle kõrval leidub ka põhjamaiseid ja julgeid modernseid disaine. Mõned neist on sedavõrd tõetruud, et esmapilgul võib jääda mulje, nagu oleks seinapind viimistletud mõne muu materjaliga kui keraamiline plaat.

Üllatuseks külalistele

Viimastel aastatel on hakatud rohkem tähelepanu pöörama ka kodu selliste kõige pisemate ruumide ägedaks sättimisele, kuhu majaomanik ise vast iga päev ei jõuagi. Nende kujundamisel juletakse võtta riske, sisustades külaliste tarbeks mõeldud tillukesi „puuderdamistubasid“ hoopis teisiti kui ülejäänud kodu. Üldisest kujunduskontseptsioonist kõrvale kalduvad sanitaarruumid pakuvad palju lusti ja hea tuju saab neist naastes kaasa võtta kauemaks kui selleks üheks õhtuks.

Stiilsed eritellimused

Vintage- või ümberehitatud aksessuaaridega vannitoad on stiilsed ja päästavad nii mõnegi eseme prügimäele sattumisest. Sellised lahendused ei pruugi tuua ruumi luksust, kuid on samas ligitõmbavad ja kindlasti isikupärased. Keskkonnateadlik disain on ajatu ja elab üle kõik moed.

Eraldiseisvad vannid

Seinast lahti vannid on tegelikult trendikad juba aastaid ja paljud disainerid ennustavad, et nii see ka jääb. Nõnda paigutatud vann on suurepärane viis ruumi fookuspunkti loomiseks. Lisades vannile kuldsed kinnitusvahendid, võib saavutada kümblusnõu tipptasemel välimuse ja muuta suursugusemaks kogu ruumi. Suurejoonelisemate vannide populaarsuse kasv peegeldab ka seda, kuidas pärast raskeid koroona-aastaid pannakse üha rohkem rõhku enese eest hoolitsemisele. Pole paremat viisi end argielust lahti rebida, kui minna lihtsalt vanni.

Lugu ilmus esimest korda maikuus erilehes UUS KODU – parimad sisustussalongid 2023.