Millele peaks põhjalikult mõtlema, kui plaanid ehitada päris oma maja

Elame kiiresti muutuvas ühiskonnas ja mõistlik oleks arvestada, kas uus kodu saab olema üheks eluetapiks või paljudeks aastateks. See, mida vajab noor pere, ei kehti enam pensionieas olevale inimesele. Mõistlik oleks läbi mõelda kõikide ruumide vajalikkus. Näiteks kui oluline on tuba külaliste majutamiseks? Tõenäoliselt laste kasvades jääb mõni tubadest vabaks. Arvestada tuleks asjaoluga, et kunagi võib ehitatud kodu liiga suureks jääda ja siis oleks mõistlik see väiksema vastu vahetada. Samas on ka võimalus oma kodu lastega jagada, kui see on kõigile sobiv variant.

Enamik inimesi on kokku puutunud kinnisvaraga ja teavad, kui oluline on selle asukoht. Valiku tegemisel tuleks arvestada nii praeguse kui ka tulevase elustiiliga. Kas eelistada linnakeskset ja kõikide teenustega mugavat elukeskkonda või hoopis rahulikumat ning privaatsemat, linnast kaugemat piirkonda, kus oluline on igapäevane transport.

Tänapäeval on tavapärane kinnisvara soetamine pangalaenuga, mille saamiseks tuleks pöörduda panga kliendihalduri poole, kes aitab üle vaadata, kas ja millistel tingimustel oleks võimalik laenu saada. Iga laenutaotleja võimalused vaadatakse personaalselt üle. Arvestada tuleb pikaajalise kohustusega, mis mõjutab aastateks edaspidist eluolu. Mõistlik oleks pakkumised võtta mitmest pangast, et enda jaoks parim valik teha. Lisaks pankadele väljastavad laenusid veel mitmed ettevõtted, kuid seal tuleks arvestada kõrgema intressiga.

Hoone arhitektuurne lahendus – kas klassikaline või modernne?

Erinevatel aegadel on moes olnud eri tüüpi hooned – kas eelistada klassikalist viilkatusega maja, modernset kastmaja või mõnda vahepealset varianti? Palju sõltub ka hoone korruselisusest ja suurusest. Viimasel ajal eelistatakse ehitada ühekordseid väiksemaid ja ökonoomseid maju. Tänapäeval on võimalik valida valmis projektiga maja ehitamine, mis tuleb hinna poolest soodsam. Kui olemasolev projekt ei sobi, siis koostöös arhitektiga on võimalik leida omale parim lahendus alates vundamendist kuni katuseni ja arhitekt oskab soovitada ka sobivaid ehitusmaterjale. Kivimajad on tänapäeval puitmajadega võrreldes rohkem hinnatud. Samuti tasub mõelda fassaadi viimistlusele, mis oleks võimalikult hooldusvaba ja vastupidav. Oluline on ka katusematerjali valik, sõltuvalt katuse kaldest ja maja stiilist.

Ehitaja – kas ehitada ise või lasta ehitada?

Usaldusväärse ehitaja leidmine võib võtta omajagu aega ja tema leidmiselgi pole kogu töö lõppenud. Ehitamine on vastutusrikas ja keeruline protsess, mida tuleb jooksvalt dokumenteerida. Enne ehitamist tuleks ehitusprojekti alusel taotleda kohalikust omavalitsusest ehitusluba ja pärast maja valmimist kasutusluba. Uue ehitusseadustiku alusel võib ehitise omanik endale ise ehitada, kui tal on töö tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised ning ta suudab järgida ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid. Mõistlik oleks ehitamine ette võtta ehitusspetsialisti abiga, kellel on olemas vastav kvalifikatsioon ja kogemused ning kes ühtlasi vastutab tehtud tööde eest. Kindlasti tuleks eelnevalt ehitusfirma tausta ja tehtud töid uurida. Tänapäeval saab päris palju infot internetist ja erinevatest registritest.

Küttesüsteem ja energiatõhusus – kas odavus või mugavus?