Vali oma akna-, ukse-, trepi- ja majatootjaks 30-aastase tootmiskogemusega Aru Grupp

„Meie äriformaat on eritellimustoodete valmistamine vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele. Samuti on meie tugevuseks lai tooteportfell, käsitleme kõiki olulisi valdkondi, nagu aknad, sise-, välis- ja terrassiuksed, trepid ning majad,“ tutvustab akende ja uste müügijuht Marilin Metsmaaker. „Oleme kaua turul olnud ja tuntust kogunud, väga suur osa klientidest teeb kordusoste ning soovitavad meid enda tuttavatele.“

Aru Grupile väljastatud FSC-sertifikaat tõendab, et tootmises kasutatav puitmaterjal on jälgitud, kontrollitud ja pärineb jätkusuutlikult majandatud allikatest. Toodete valmistamisel kasutatakse ainult kvaliteetseid materjale ja tarvikuid, mis arusaadavalt kergitavad toote omahinda. Lõpphinna kliendisõbralikuks muutmisele aitab kaasa töötajate professionaalsus, nüüdisaegsed seadmed ja efektiivne tootmisprotsess. Ettevõte koosneb neljast tootmistehasest, kus valmistatakse aknaid-uksi, treppe, maju ning liimpuidust komponente. Aru Grupi arengustrateegiad lähtuvad pikaajalisest jätkusuutlikkusest protsesside pideva täiustamise, personali hoidmise ja koolituse, robottehnoloogiate ja digilahenduste arendamise kaudu.

Kõik avatäited mugavalt ühest kohast

Tootevalikus on erineva avanemisviisiga nii puidust kui ka alumiiniumiga välisküljelt kaetud puidust aknad, välis- ja lükanduksed. Süveneda tasub pakutavate puidust siseuste valikusse, kus on võimalusi nii retrostiilis kui ka modernsete objektide ehitajatele. Tooted valmivad eritellimusena, mille kujunemises on olulisel kohal koostöö kliendiga.