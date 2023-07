Brasiilia iseloomuga Baltimaade ettevõte: Tramontina edulugu

„Pärast viit aastat tööd Balti riikides oleme kindlad, et oleme teinud parima valiku. Kavatseme muuta Riia esinduse veelgi olulisemaks – see on strateegiline keskus, et Euroopa turul laieneda. Me ei tea veel, kui suureks kujuneb kohalik esindus, kui palju inimesi hakkab siin tööle lisaks praegusele 14 töötajale, kuid teame kindlalt, et kõik Euroopa regiooni puudutavad olulised otsused tehakse just Riia esinduses. Te olete osa Euroopa Liidust, teil on tugev valuuta ja head naabrid, olete lähedal Skandinaavia riikidele. Ma mitte ainult ei arva, et siin on ilusad maastikud ja targad inimesed, vaid ma usun ka Balti riikide tulevikku ning sellesse, et siinne elukvaliteet paraneb oluliselt,“ räägib Joselito Gusso optimistlikult.

Peaaegu kõigil kodus olemas, kuid keegi pole sellest teadlik

Brändi koduriigis Brasiilias on Tramontina brändi tuntus võrratu – 80 protsendil küsitletutest on kodus Tramontina tooteid ja 94% teavad või on sellest kaubamärgist kuulnud. Huvitav on see, et ka Balti riikides on paljudel Tramontina kööginõud olemas, kuid nad isegi ei tea, mis täpselt. Ja nad kasutavad neid aastaid, sest tooted on nii kvaliteetsed, et need kestavad 20 aastat või kauem. Kuidas tagada sellises olukorras hea müük?

„Müügimaht sõltub suuresti tarbija käitumisest, mitte toote elutsüklist. Mul on kodus roostevabast terasest kööginõud, mis on üle 25 aasta vanad. Kuid tuleb päev, mil tahan proovida midagi muud. Võib-olla mõtleb keegi enne nutitelefoni või tahvelarvuti vahetamist kaks korda järele, sest nende toodete hind on kõrgem kui ühe noa või panni hind. Teisest küljest ei ole meie toodete hind meie klientide igakuiste kuludega võrreldes eriti kõrge. Ja me oleme veendunud, et peame pakkuma rohkem tooteid, et klientide igapäevaelu mugavamaks muuta. Näiteks, meie noad on meie klientidel alles, aga ilmselt peame pakkuma midagi uut: tomati-, juustunuga jne. Me ei pööra liiga palju tähelepanu toote elutsüklile, pigem püüame pakkuda uut toodet ja kogemust – kaupa, mis on valmistatud ringlusse võetud materjalidest või mis sisaldab vähem plasti,“ räägib Tramontina esindaja Linda Rode.

Üks samm ees megatrendidest ja käsikäes kestlikkusega