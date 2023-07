Hea ruumilahendusega väike ja kompaktne linnakodu

Chris van Niekerk on õnneks harjunud keerulistesse ruumidesse nutikaid lahendusi looma. Tema kompaktne Kaplinna kesklinnas asuv korter tõestab seda. Kuigi korteril on suurust ainult 45 m2, ei saa seda armsaks nimetada. Pigem on tegemist elegantse, hästi läbi mõeldud kuubikuga, kus on olemas kõik, mida üks elanik võiks loominguliselt ja mugavalt elamiseks vajada. Ruumis on osavalt varjatud hädavajalikud seadmed ja kohandatud panipaik ning üsna ootamatult paigutub siia isegi klaver. „Alguses oli mul siin diivan, ent kuna ma ei kasutanud seda eriti ja tahtsin hoopis uuesti klaverimängu õppida, tundus loogiline, et vahetan diivani välja,“ selgitab Chris muiates. Kuigi tegemist on koguka pilliga, sobitub see linnalikult kompaktsesse ruumi kui valatult.

Viisteist aastat tagasi nägi see linnaosa välja hoopis teistsugune. Öösel ulus tänavatel tuul ja üha enam rippus ustel silt „Üürile anda“. Linnaosa oli unustusse vajumas. Siis hakkasid nutikad investorid hooneid kokku ostma ning ehitasid neist loftid, kontorid ja korterid. Chrisi maja oli üks neist. Nüüd otsivad paljud 30ndates loovhinged just selliseid kesklinnas asuvaid elupaiku.

Chris ostis oma korteri kolm aastat tagasi. See on tal teine kesklinnakodu, ent esimene, mis paikneb nii kitsas ruumis. Ehkki paljudele oleks nii pisike ruum tundunud võimalustevaene, leidis Chris juba esimesel vaatamisel võimalusi, kuidas väike ruum enda jaoks tööle panna. „Korteris olid jubedad keraamilised plaadid ja kohutavalt madalad laed, aga kui ma neisse väikese augu torkasin, nägin, et lae kohal on tegelikult ruumi veel. See oligi üks põhjus, miks ma otsustasin selle osta. Lisaks meeldis mulle see hoone ise väga. See oli kunagi linna asutamise algusaastatel suur laohoone,“ räägib Chris, kes naudib kesklinnas elamise mugavust. Nimelt on tema arhitektuuristuudio vaid kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel.