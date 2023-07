Võtame saunast maksimumi - valgustus, muusika ja aroomid

Kuidas valgustada sauna, et seal oleks mõnus meeleolu. Kuhu ja kuidas paigaldada?

Leiliruumi valguslahendused on ajas palju muutunud. Me kõik mäletame klassikalist kuplit lava all, millel puidust kate peal. Tänapäeval on kõige levinumaks lahenduseks hoopis LED-riba või LED-kohtvalgustus. Enamasti kasutatakse LED-valgustust lava servas ja seljatoel. LED-valgustid süvistatakse lava äärelaua taga olevasse karkassi suunaga alla või seljatoe tagaküljele, et tekitada selja taha mõnus kuma. Kindlasti ei tohiks paigalda neid lakke, kuna kõrge temperatuur lühendab oluliselt valgusti eluiga. Lakke paigaldamiseks on levinuimad kiudoptilised valgustid. Valgusti koosneb LED-projektorist (mis tagab väga pika eluea) ja kiudoptilistest kaablitest, mille kuumataluvus on kuni 180 °C.