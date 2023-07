Millisest materjalist õuemööbel valida

Puit

Puit on olnud järjekindlalt kõige levinum materjal, millest õuemööblit valmistada. See on kauakestev, talub erinevaid ilmatingimusi ja on ka stiililt mõnusalt paindlik. Puidust aiamööbli hulgast leiab nii traditsioonilisi pinke-laudu kui ka modernsema ilmega vorme.

Mida valiku tegemisel silmas pidada?

Eelista puitmööblit, mis on hallitus- ja mädanikukindel ja tõrjub niiskust ning putukaid. Sellised omadused on tiikpuul, seedripuidul, sekvoial, männipuidul ja küpressil, kuid ka mõnedel vähemtuntud puiduliikidel, näiteks akaatsial, eukalüptil ja sooreal. Katseta, kas mööbli konstruktsioon on piisavalt vastupidav. Kontrolli üle kinnitused ja tapid, roostevabast terasest ja messingist osad, samuti uuri, kas kõik metallist osad on roostekindlaks töödeldud.

Plussid. Tugev ja vastupidav, saadaval väga laias valikus. Ei ima endasse kuumust, nagu mõned teised materjalid. Samuti on puidust mööbel kohandatav iga kujundusstiiliga. Enamik puitmööblist on töödeldud hallitusele ja mädanikule vastupidavaks ning niiskuskindlaks, samuti ei kipu putukad töödeldud puidule liiga tegema. Mereäärses asukohas on parim valik tiikpuu.

Miinused. Kvaliteetne puitmööbel võib hinnalt üsna kallis olla. See vajab iga-aastast hooldust, kui sa ei soovi, et mööbel ilmastikust tingituna kiiresti pleekima hakkaks. Otse pehmel maapinnal või murul kasutades võivad mööblijalad ootamatult kiiresti hallitama või mädanema minna. Karmides ilmastikutingimustes võib hakata pragunema või pindu ajama.

Hooldamine. Õlita või peitsi puitmööbel korra aastas uuesti üle, et vältida hallikaks luitumist. Puitmööblit värvides kontrolli, et värv sisaldaks UV filtreid, mis kaitsevad päikese mõju eest. Talveks kata mööbel korralikult kinni või too võimalusel siseruumidesse hoiule.

Rotang ja punutud looduslikud materjalid