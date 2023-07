Meeli ja hinge kosutavad kümblused

Meil on lakkamatu ligipääs piiramatule kogusele informatsioonile. Sellega paralleelselt püsivad kõrgel meie kehva füüsilist ja vaimset tervist peegeldavad näitajad. Pole imestada, et see, mis varem oli mõeldav vaid luksuskodus või hotellis, on üha jõulisemalt liikumas meie tagahoovi ja muutumas iganädalase rutiini osaks. Otsime viise, kuidas lõõgastuda, ja mida elegantsemalt, seda parem!