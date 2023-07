Renoveeri maakodu köök ehedust kaotamata

Kasuta heledaid ja puidutoone

Isegi kui su maakodul on suured aknad, võivad läheduses kasvavad puud või põõsad valguse kööki pääsemist takistada. Ruumi võivad näiliselt hämaramaks muuta ka puiduga üle löödud või intensiivset tooni võõbatud seinad ja lagi. Seetõttu võiks maakodu mööbel olla võimalikult hele. Ehedad endisaegsed toad võivad küll olla ruumikad, kuid enamasti on nad täis looduslikest materjalidest ja traditsioonilises stiilis massiivset mööblit. Kui mööbel on valge, jääb ka suurematest esemetest, näiteks kogukast söögilauast, kergem ja helgem mulje.

„Läbi tuleb mõelda ka köögi ja söögitoa valgustamine. Kas need on seal pikemalt viibimiseks piisavalt valged ja hubased? Pea meeles, et õige valgustus teeb ruumi visuaalselt suuremaks. Ühest laelambist selleks enamasti lihtsalt ei piisa. Kuid maakodu elektrisüsteemid on tihti piiratud. Siis võib appi võtta patareitoitel või kaabli ja pistikuga valgustid, näiteks seina- ja ripplambid, klambriga koht- või põrandavalgustid,“ ütleb Castro.