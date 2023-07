Šikilt vannitoas - neli võrratut vannituba!

LUKSUSLIK VALGE

Miks valida klassikaline hele toon, kui saab valida midagi erilisemat? See vannituba rõhutab klassikalisi kombinatsioone, nagu valge ja messingitoon, edevad peeglid ja vanakooli valamud, põimides neid pilkupüüdvate elementidega, nagu eritellimusena valmistatud XXL-suuruses ümar peegel, tänapäevased kuusnurksed keraamilised plaadid ja valgusallikatena katmata lambipirnid, mis on loovalt paigutatud seinale eritellimusel valmistatud messingist tugede abil, selmet riputada need tavapäraselt lakke.

HALLI VARJUNDID

Selles silmatorkavas vannitoas, kus hallid toonid on julgelt kiht kihi järel üksteise peale asetatud, kohtuvad vana, kaasaegne ja tulevikustiil. Läikivad metroostiilis keraamilised plaadid ja värvitud betoonpõrand moodustavad ootamatult värske koosluse vintage-stiilis pressitud laepaneelidega (kellele on üldse vaja tapeeti?), mis annavad tekstuuri ja mustri. Vana ja uue koosmäng on siin viidud uuele tasemele: nii antiikne pähklipuust taimealus ja külluslikult kaunistatud valgustid (mida on valge värviga kaasajastatud) kui ka pressitud paneelide nostalgiline esteetika on julge vastukaal Patricia Urquiola Agape`i Peari vannitubade voogavale joonele ja ultramodernsele disainile.