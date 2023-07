Kuidas veeta suveterrassil aega ilmastikukindlalt

Püstraamideta terrassiklaasid on kergelt liikuv tugeva ehitusega klaasimissüsteem. Paneele on lihtne avada ja sulgeda. Äärmist käändpaneeli saab kasutada läbikäiguuksena, näiteks aeda minekuks, või soovi korral avada kogu sein, et nautida linnulaulu ja looduse ilu.