Läbimõeldud väikeehitis aias teeb suveaja mõnusamaks

Aiaehitiste valik on lai ning nende populaarsus kasvab üha. Lehtlad, varikatusega terrassid, väliköögid ja aiamajad on vaid mõned näited erinevatest rajatistest, mida saab oma aia funktsionaalsuse parandamiseks püstitada. Kuid enne rajatiste ehitamist tuleb tegeleda eeltööga. Viia end kurssi seadustikuga ja vajaliku dokumentatsiooniga, sest omavalitsuste nõuded võivad erineda. Seetõttu on soovitatav enne rajatiste ehitamist konsulteerida spetsialistiga, et veenduda oma aia sobivuses ning rajatiste vastavuses kohalikele ehitusnormidele.

Igal ehitisel oma eesmärk

Lehtlad ja varikatusega terrassid pakuvad varju ja kaitset päikese eest ning sobivad piknikute ja koosviibimiste korraldamiseks. Need kergrajatised ei vaja tavaliselt ehitusluba ja sobivad hästi aia esteetiliseks täienduseks.

Väliköögid võimaldavad mugavalt aias toitu valmistada, grillida ja nautida õues toidu valmistamist. Väliköögi rajamine nõuab enamasti ehitusluba ning spetsialisti abi, kuid tulemus on väärt vaeva.

Aiamajad on suuremad rajatised, mis võivad olla kasulikud laste mängumajana või külla tulnud sugulaste majutamiseks. Aiamaja ehitamine nõuab ehitusluba ning tuleb tagada, et rajatis sobiks ümbritseva keskkonnaga.

Kus on asja õige koht?

Lisaks ehituslikele aspektidele tuleks aia kujundamisel arvestada ka aia funktsionaalsusega ning sellega, mida plaanite aias peale taimede hooldamise veel teha. Kui näiteks soovite seal kokata ja kaetud laua taga sõpradega pikki suveõhtuid veeta, siis võib olla vajalik rajada varjualune või väliköök. Kui soovite aga lastele mänguala, siis võiks kaaluda mängumaja, ronila või kiikede püstipanemist.

Enne ehitamist peate veenduma, et nendega seotud seaduslikud nõuded on täidetud. Erinevate omavalitsuste nõuded võivad olla erinevad, mistõttu on oluline tutvuda kohaliku seadustikuga. Samuti tuleb arvestada naabritega ning neilt vajadusel nõusolekut küsida. See aitab vältida tulevasi lahkarvamusi ja vaidlusi.

Ehituse planeerimine ja ajastus