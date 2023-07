Sinu kaunis mereäärne kodu sai just valmis. Vaata, millised Pärituule Residentsid seestpoolt välja näevad

Saatejuhid Helen Adamson ja Lauri Pedaja võtavad ette tuuri vast valminud Pärituule Residentsides ning leiavad siit kõik, mida nad kodu juures hindavad.

Helen kiidab Pärituule Residentside avarust, kõrgeid lagesid ja geniaalset ruumilahendust. Tema lemmikud on veel otsekui metsa avanev terrass ja ruumikas saun ning muidugi see, et magamistoa maast laeni akendest avaneb vaade otse kaunitele mändidele. Mis võiks hommikul ärgates olla parem vaade!

Lauri toob välja ühe väga erilise asja Pärituule Residentside juures. Nimelt kui mõnikord uusarendusi rajades võetakse mets maha ja majad kõrguvad lagedal väljal, siis Pärituule puhul on asi vastupidi – majad on rajatud just puude kasvamise järgi, et võimsaid mände ei peaks maha raiuma, vaid kodud ja mets saaksid koos eksisteerida.

Neeme külas, kus Pärituule Residentsid asuvad, on olemas kõik eluks vajalik – nii kool, lasteaed, pood kui ka rand. Lisaks on Pärituule Residentsidel madalad ülalpidamiskulud. Nagu Lauri ütleb, on see koht, kus tuleb rahu ja inspiratsioon – nii et ideaalne elukeskkond.

