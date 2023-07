Nutikad kodurobotid on kui kaasaegsed kratid

Nutikad tolmuimejad ja muruniidukid

Erinevate sensorite ja kaameratega varustatud nutikad tolmuimejad, mis puhastavad automaatselt erinevaid pindu, on kõigile juba ammu tuttavad. Veidi vähem teatakse, et moodsamad tolmuimejad on ühendatud internetiga ja võimaldavad koduomanikul neid juhtida ka kaugelt. Täpselt sama lugu on nutikate muruniidukitega, mis suudavad üha paremini ettenähtud territooriumil navigeerida, enda tööpiirkonnas aset leidvate muutustega kohaneda ja optimaalseid niitmislahendusi välja töötada. Ka muruniidukeid saab omanik tänapäeval kaugjuhtida.