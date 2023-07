Pidu meeltele: REHAU esitleb uut värvitrendide kollektsiooni „Passion for colour 2023“

„„Passion for Color“ on kollektsioon, mis jutustab lugusid,“ ütleb Juliane Hoffmann, Furniture Interiori turundusspetsialist. „Need ergutavad kujutlusvõimet ja kutsuvad esile emotsioone. Me tahame inspireerida oma kliente looma erakordseid disainilahendusi. Sel aastal viib reis meid vürtside maailma: meie värvid stimuleerivad meeli ja neid ei saa mitte ainult näha, vaid väikese kujutlusvõime ja suletud silmadega on neid võimalik isegi haista ning maitsta.“

Värvid, mis on inspireeritud vürtside maailmast

Kuidas saaks keegi, kes on külastanud Marrakechi vürtsiturgu, unustada sealseid värve ja lõhnu? REHAU toob need kõik koju kätte. „Passion for Color 2023“ – värvid, mis on inspireeritud vürtside maailmast, muudavad teie kodu meelte peoks.

Kollektsioon koosneb kuuest toonist. Värvispekter ulatub harmoonilisest Curcuma Goldist kuni elegantse Pepper Grey ja suvise Vanilla Creamini. Kõiki toone saab suurepäraselt kasutada mööbliehituses või kombineerida teiste kollektsioonide toonide või materjalidega. Viited loodusele ja soojus, mida värvid kiirgavad, on heas kooskõlas praeguste suundumustega. „Oleme märganud, et inimesed igatsevad tagasitõmbekohti, kus nad tunnevad end turvaliselt,“ ütleb Linda Maglione, REHAU mööblikomponentide tootejuht. „Seepärast keskendume looduslikele, soojadele värvitoonidele, mis sobituvad harmooniliselt sisekujundusega ega muutu kunagi igavaks.“

Uue värvikollektsiooniga kinnitab REHAU taas oma motot „Erakordse disaini võimaldamine“, pakkudes oma klientidele disainiideid. „Interjöörid on tegelikult lava, millel disainer oma kujundusi loob – „Passion for Color“ annab inspiratsiooni. Oma läbimõeldud toodete ja kujundustega pakume oma klientidele vajalikke materjale ning lahendusi, et tõeliselt erakordseid disainimõtteid ellu viia,“ ütleb Juliane Hoffmann.

Disain siseruumides