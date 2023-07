Rahulik ja stiilne kodu Kalarannas, mere piiril

Selles hubases mereäärses kodus on kolm tuba ja ruumigi mõnusalt – 81 ruutmeetrit. Interjööri idee loomisel lähtuti korteri asukohast, mere läheduse tõttu toodi sisse merest õhkuvat rahu ja hubasust ning kasutati looduslikke materjale ja looduslähedasi toone. Tulemuseks saadi esteetiline, heledates-beežides toonides kujundus, mis on ajatu ja elegantne. Sära lisati ruumidesse oonüksi abil. Tänu maast laeni akendele ja tugevate kontrastide puudumisele on selle kodu miljöö õhuline ning avar.

Omanike eelmine kodu oli 20 aasta vanune eramaja. Kuna kaks täiskasvanud last olid kodust juba lahkunud ja maja jäänud suureks, siis tekkis mõte kolida väiksemasse elamisse, mis on paraja suurusega kahele inimesele. Nüüd ei pea ka talvel iga päev lume rookimise ja suvel muru niitmisega tegelema. Asukoha valikul sai otsustavaks lummav merevaade, meenutab omanik, miks just see korter paljudest sõelale jäi.

Külaliste tualetti ja vannituppa valiti suureformaadilised oonüksi efektiga keraamilised plaadid. Ka TV-tagusesse seina ja köögi töötasapinna taha pandi oonüksi tooni keraamiline plaat.

Põrandal on helendatud tammespooniga kalasabaparkett. Suurem osa mööblist on valmistatud eritellimusel, samuti siseuksed. Sisseehitatud mööbli materjaliks sai ka valitud tammespoon, mis on sama tooni nagu parkett põrandal. Magamistoas kaunistab voodipeatsi taga olevat seina Wall&Deco pilttapeet. Kõik seinad peale ühe on värvitud, nii jätab kogu elamine ühtlasema ja rahulikuma mulje. Vaid koridori sein on kaetud spoonplaadiga, sellel on siseustega samasugune viimistlus.

Palju tähelepanu on pööratud eri tasandil ja erinevat tüüpi valgustuslahendustele. Näiteks elutoas on üldvalgustus lakke sisse ehitatud siinidel, kuhu valgustid kinnitatakse magnetisüsteemina – neid on kerge liigutada ja vajadusel saab nende asukohta muuta. See on suurepärane võimalus valgustuslahendusega mängida ja luua veidi teistmoodi kõnetav ruum. Söögilaua kohal ripub silmapaistev lühter, seinal on minimalistliku disainiga seinavalgustid, mille ülesanne on anda dekoratiivvalgust.

Sisustusesemed ja mööbel pärinevad väga erinevatest kohtadest. Et kõik kenasti sobituks, tegid sisearhitektid palju tööd just selle nimel, et kõik asjad oleksid hoolikalt ja pere soove arvestades valitud. Kontorilaud ning elutoa ja kabineti vaibad on soetatud Iskust, kontoritool Ikeast, kabineti diivanvoodi ja söögilaud on pärit salongist Nordin, elutoas on praktiline kodumaine diivan Softrendilt, köögitoolid leiti sisustussalongist Vepsäläinen, elutoa valgustus valgustisalongist Hektor Light. Eritellimusmööbel on valminud koostöös fimaga SIZU PROJEKT. Nende käe all valmisid esikukapp, kohvilauad, köögimööbel, TV-alus, öökapid, tualettlaud, vannitoa valamukapp, siseuksed ja koridori sein, magamistoa voodi on samuti eritellimusel ja selle tegi Soften Design.

Selle kodu kujundamisele tagasi vaadates meenutavad sisearhitektid, et kõige keerulisem oli kogu protsessi juures koroonaperiood. Kogu kujundamine ja sisustamine lükkus seetõttu edasi, tähtajad venisid pikaks ja osa tellitud mööblit tuli ka ümber mängida, sest nii mõnigi asi oli vahepeal otsa saanud vms. Siiski sai kõik lõpuks nii, nagu oli plaanitud. See on kodu, kus on avar merevaatega elutuba, siin on õdus ja mugav. See on pesa, kus omanikel on hea ja mõnus olla.

