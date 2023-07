TASUB MINNA │Loomeinimesed on Olustvere mõisa kodadele elu sisse puhunud

Olustvere mõisa teatakse hästi säilinud rüütlimõisa aegsete hoonete poolest. Mõisa hooned on aga koduks ka erinevatele töökodadele, millele on hinge sisse puhunud loomingulised inimesed. Vanas viinaköögis toimetavad klaasikunstnikud ja keraamikud, härjatallist on saanud puidukoda, meiereis askeldavad mesinikud ning vana kaevumaja on hõivanud kangakudujad.