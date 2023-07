TEE ISE | Betoonist kaunistuselemendid sobivad iga interjööri ja stiiliga. Kuidas oma projektiks sobiv betoon valida?

Kuigi betoon võib tunduda materjalina külm, loob see hämmastavalt hästi neutraalse tausta peaaegu igale disainistiilile. Pole vahet, kas sulle meeldib maakodu, boheemlaslik, tööstuslik või minimalistlik stiil - betoon sobib igale poole. Täiendasime oma teadmisi ning uurisime Betoonimeistri kvaliteedijuhilt Lauri Labelt, mida on vaja teada kui on plaan ise betoonist kodusisustust luua.

Tahan ise betoonist aksessuaare või mööblit valmistada. Kuidas oma projekti jaoks õige betoon valida?

Betoone on mitmeid. Need erinevad oma tugevusomaduste, täitematerjali suuruse ja kestvusomaduste poolest. Õhemate detailide valmistamiseks peaks hoiduma jämetäitematerjali kasutamisest, et maksimaalne tera suurus betoonis oleks võimalikult väike. See aitab luua „õhulisi“ detaile.

Kui näiteks valada tooli istumisosa, tuleks arvestada, et betooni paindetugevus on pea olematu. Kindlasti peaks selle ka eelnevalt armeerima, et vältida olukorda, kus tool keharaskuse all lihtsalt pooleks läheb.

Betoon on raske. Nii et tuleks arvestada ka sellega, et valmistatud kena ja vahva sisustuselement ei lõhuks muud mööblit ning pind kuhu see paigaldatakse, omaks piisavalt suurt kandevõimet.

Aga kui soovin midagi aeda valmistada. Millele siis tähelepanu pöörata?

Valmistades kujunduselemente välitingimustesse tuleb selleks sobiv betoonisegu valida. Sobiv betoon peab õues ka vastu pidama, et ese ei hakkaks kohe esimesel talvel lagunema. Betoonitootjad kasutavad selleks erikeemiat ning ka täitematerjal on valitud nii, et see kestaks ka kõige karmimates keskkonnatingimustes.

Kuidas on võimalik betoonile iseloomu anda? Mis isikupärastamise võimalused on?

Betoonpinda on võimalik erinevatel viisidel töödelda. Anda sellele kas sile või hoopis struktuurne viimistlus.