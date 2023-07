Koht, kuhu feng shui ekspertide sõnul ei tohiks kunagi diivanit paigutada

Diivan on enamasti elutoa süda ja sageli ka fookuspunkt. See on esimene mööbliese, mis enamasti toas paika seatakse ning nii määrab see sageli ka ülejäänud mööbli paigutuse. Feng shui ekspertide sõnul on aga üks levinud diivanipaigutus, mida tuleks vältida, sest see võib kodu energiat hävitada.

Diivani asukohta mõjutab kõige rohkem akna ja teleri paigutus. Nii mõnigi kord võib tunduda hea mõte paigutada diivan akna ette, et oleks piisavalt ruumi teler selle vastasseinale panna. Feng shui järgi aga ei tohiks seda mitte mingil juhul teha.

Feng shui ei soovita diivanit akna ette panna, sest see mõjutab energiavoogu ja võib ruumi tasakaalust välja viia. Samuti takistab see chi vaba liikumist, mis aga omakorda võid tekitada rahutuse tunde.

See on kõik seotud kindla taustapinna puudumisega. Kui diivan asetada vastu akent, ei ole diivani taga olev energia „tugev“. Seega pole see nii toetav kui diivani vastu tugevat seina asetamine.

Mis on diivanile parem asukoht?

Feng shui kohaselt peaksid oma diivani alati asetama nii, et see oleks toetatud seina vastu. Võimaluse korral aseta see nii, et näed ruumi sisenevaid inimesi.

Veelgi parem, kui diivan on sissepääsust kõige kaugemal asuva seina vastas. Feng shui põhimõtete kohaselt peaks diivan ideaaljuhul olema suunatud peasissekäigu või ruumi fookuspunkti poole. See paigutus parandab kontrolli- ja turvatunnet ning võimaldab hästi näha kõiki ruumi sisenejaid.

Mida tohib akna ette panna?

Hea feng shui saavutamiseks tasub akna ette panna madal ja kerge mööblitükk, nagu madal konsoollaud või akna ette asetatav taimealus. Madal mööbel ei takista loomulikku valgust ja säilitab ruumis positiivse energiavoo. Lisaks on see visuaalne piir akna ja ülejäänud ruumi vahel.

Ka istekoht pole välistatud. Kui vajad ruumi rohkem istekohti ja ainsal vabal seinal on aknad, aseta diivani asemel akna juurde paar tooli. Küll aga võiks nendel toolidel olla tugev seljatugi.