Värviplahvatus! IKEA saab 80 ning äratab uue kollektsiooniga retrodisaini uuesti ellu

Retromööbel on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks, sest inimesed tahavad oma koju erilisi ja ajatuid esemeid. IKEA uusim kollektsioon on austusavaldus minevikus tuntud disainilahendustele.

Valju, värvikas ja lõbus

„IKEA on viimase 80 aasta jooksul disaininud palju funktsionaalseid ja ilusaid kodusisustustooteid ning see on igati loomulik, et tunneme oma minevikusaavutuste vastu huvi. Need disainiklassikud jäid inimestele kauaks meelde ja neid hinnati,“ sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Uus kollektsioon jääb truuks kunagiste toodete algupärasele disainile, kuid uued on rabavad tooni ja uuendatud materjalid.

Igal tootel oma lugu

„See kollektsioon on vali, värvikas ja lõbus. Igal tootel on oma lugu, näiteks nagu meie eriti tuntud kolmejalgsel LÖVET abilaual, mis tuli turule 1956. aastal ja mis pakiti siis ka esmakordselt kuulsasse IKEA lamepakendisse. Uues kollektsioonis saab LÖVET lauast LÖVBACKEN ning see on saadaval oranžis, sinises ja helerohelises värvitoonis,“ rääkis sisekujundaja.

Teine kuulus disain on KRYPKORNELL muster, mida tutvustati esmakordselt 1980. aastal BLADHULT mustrina KLIPPAN diivanikattel. See Skandinaavia disainile iseloomulik rõõmsameelne ja mitmevärviline trükk kaunistab nüüd voodipesu, köögitarvikuid, õmblemiseks mõeldud riidetükke ning padjakatteid.

„Lihtsus on alati olnud osa IKEA DNA-st ja seda juba algusest peale. DOMSTEN taburet on selle ehe näide. See skandinaaviapärase disaini eksemplar kuulub samuti kollektsiooni, olles inspireeritud JERRY taburetist, mis nägi esmakordselt ilmavalgust IKEA 1973. aasta kataloogis. DOMSTEN taburet sai nüüd männipuidust istme ja modernsetes värvides jalad,“ mainis Castro.

Nüüd TUVKORNELL nime kandvad küünlajalgu müüdi 1980. aastal hoopis CYLINDER nime all. Nende minimalistlik ja üle paisutamata disain on uues kollektsioonis väljendusrikastes värvides.