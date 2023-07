Kas üürikinnisvara tasub praegu hoida või müüa?

Eluasemelaen on veerandil Eesti leibkondadest. Need, kellel on laenuga ostetud mitu kodu, võivad praegu olla ühteaegu nii eelisseisus kui ka kehvemas olukorras. Rohkem kinnisvara ei tähenda mitte ainult suuremat tulu, vaid sageli ka kõrgemat laenukoormust. Mida suurem on laenujääk, seda tuntavam on ka euribori mõju igakuistele laenumaksetele. Kui üks eluasemetest on välja üüritud ja üürituluga pole võimalik kallinenud laenumakseid kompenseerida, võib kaaluda ühe kinnisvara müümist, mis vähendaks ka igakuiseid laenumakseid.