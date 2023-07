Millele tuleks lapsele ise mänguala ehitades tähelepanu pöörata?

Turvalisus on oluline aspekt nii ehitamise kui materjali valiku seisukohast. Kui tegu on lapsest suurema ehitisega, siis oleks abiks kas mõni praktikas äraproovitud joonis või vähemalt põhiteadmised füüsikast, et näiteks mudaköök ei saaks mänguhoos lastele peale kukkuda.

Laste õueehitisteks on hea kasutada naturaalset puitu, mis on töödeldud ilmastikukindlaks. Mõnikord mõeldakse, et lapsed on väikesed lühikest aega ja vastupidavus pole prioriteet. Lapsed võivad olla oma mängudes üsna intensiivsed ja kui hüppamisraskuse all pisut pehkima läinud mängumaja põrand läbi kukub, on hilja kahetseda. Näiteks immutatud puit ja ka terrassilauad on mõeldud õues vastu pidama. Neid võib mänguehitiste rajamiseks kasutada.

Eesti heitliku kliima tõttu tuleb arvestada, et kõik detailid, ka näiteks kinnitusvahendid, peavad olema töödeldud ilmastikukindlaks, et õueatraktsioon vastu peaks. Tänapäeva värvid, peitsid ja immutusvahendid on kõik läbinud piisava hulga teste ja vastavad pikale reale nõuetele - neid ehitusel peljata ei tasu.

Samuti tuleb jälgida, et kõik muud ehitamisel kasutatavad materjalid ja elemendid on lastele turvalised. Näiteks võiks mängumaja katusel eelistada rullmaterjali, mitte katusekive, mängumaja aknad võiks teha pleksiklaasist, mitte päris klaasist ja kui mängumaja uks on seest lukku keeratav, peab lapsevanem selle vajadusel väljast lahti saama. Loomulikult ei tohi olla trepid läbikukutavad ja ükski ehitis ei tohi lapsele peale vajuda ka olukorras, kus laps kasutab seda mittesihipäraselt. Näiteks mänguköögi võiks kinnitada omakorda mõne seina külge. Kõigi turnimisatraktsioonide all peab olema pehmendus, kasvõi suurema koguse liiva näol.

Liivakast valmib mõne tunniga

Kõige lihtsam on ise ehitada liivakasti. See on hea projekt, kui varasemat ehituspraktikat napib.