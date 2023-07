Milliseid õigusi ja kohustusi toob uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus?

Osadel inimestel tekib kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kellel?

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kohustus tekib inimestel, kelle elukoht on kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavasse alasse. Seda eeldusel, et välja on ehitatud nõuetekohane liitumispunkt.