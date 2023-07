Naabri poolt järele proovitud: millega puhastada dušikabiini klaasuksi?

Looduslik ja lihtne

Mitmed tunnistavad, et on aastaid otsinud imevahendit, katsetanud kõikvõimalikku keemiat ning lõpuks avastanud, et kõige parema töö teeb ära äädikas. Puhastamiseks soovitatakse kasutada äädika ja vee lahust või äädika, nõudepesuvahendi ja vee lahust. Kui on soov äädikalõhna hajutada, võib juurde lisada vanilliekstrakti.