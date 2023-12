MOODNE KODU TOP 2023 | ELAVAD KODUD: Ahhetama panevast vanalinna korterist ei puudu mullivann, Warhol ja kunstnikumööbel

Vanalinnas, Suur-Karja 2 teisel korrusel avaneb tagasihoidlikult halli ukse taga maailm täis värve ja kunsti. KOOS Gallery perenaised Kristina Uusküla ja Terje Lavonen ühendavad kunsti ruumi ja inimesega ning toovad särava naeratuse saatel elukunsti argipäeva. See on kodu, kust on võimatu lahkuda positiivse emotsiooni ja inspiratsioonita ning samas ka galerii, mis ilmekalt illustreerib seda, et kunst paneb kodu elama.