„Millises maailmas me elada tahame?“ küsib maailma arhitektide kongressile paviljoni loonud Eesti arhitekt

Tänavuse UIA kongressi põhiteemaks on jätkusuutlik tulevik ja kõikide ühiskonnaliikmete kaasatus (Sustainable Futures – Leave No One Behind), mis peegeldab ÜRO jätkusuutliku arengu 2030. aasta eesmärke.

„Nii Balti riikides kui kõikjal mujal, kus on suur ja vananev elamufond, peame otsustama, kuidas sellega edasi minna. Kondid on veel tugevad, kuid ülejäänu vajab tööd. On maailm, kus praegune status quo jätkub, kus nõukogudeaegsete kortermajade ükshaaval renoveerimine langeb suuresti üksikute korteriühistute kanda ja elamurajoonid on endiselt isoleeritud. Kuid on võimalik ka teistsugune maailm, kus elamufond on tunnistatud kriitiliseks infrastruktuuriks, mis vajab terviklikku visiooni ja investeeringuid, et tagada selle jätkusuutlikkus selle sõna igas tähenduses. Millises maailmas me elada tahame?“ esitab Karl Pops paviljoni põhilise küsimuse.