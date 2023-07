Vihmaveetoru pole sinu stiil? Asenda see imeilusa ja isikupärase vihmaketiga

Vihmakett pakub peale funktsiooni midagi ka meeltele: vee mööda ketti voolamine tekitab mahedat vulinat ja pakub rahustavat vaatepilti.

Miks valida vihmakett?

Lihtne paigaldada, kulutõhus ja vähe hooldust nõudev

Vihmaketti on lihtne paigaldada. Tuleb vaid kett riputada vihmaveetoru asemele. Kuna kett ei vaja muutmist ja on vastupidav, pakub see kulutõhusat alternatiivi tavapärasele vihmaveetorule. Samuti vajab see vähe hooldust.

Vastupidav ja keskkonnahoidlik

Enamik vihmakette on valmistatud vasest, tänu sellele on need tugevamad ja vastupidavamad kui vihmaveetorud. Samuti tähendab metalli kasutamine, et tegu on keskkonnasäästliku alternatiiviga. Saab ju neid alati taaskasutada.

Tõhusus

Vihmaketid juhivad suurepäraselt katuserennidest vihmavee ära ja ka tugevama vihmasaju korral. Kindlasti on aga tark oma vihmakett kas ankurdada või maa külge kinnitada, et ta suurema tuule korral lendu ei tõuseks ja kasu asemel kahju ei tekitaks.

Ilu

Vihmakette on eri kuju ja stiiliga ning neid saab edukalt kasutada nii kodu kui ka aia dekoreerimiseks. Kuigi kõige lihtsamas variandis on tegu tavalise vaskketiga, on neile, kes soovivad rohkem pilke püüda, arvukalt teisi variante.

Vaskketi oksüdeerumine aga ainult suurendab keti ilu. See ei kahjusta selle tõhusust ega tugevust.

Kuidas vihmaketti valida?

Vihmaketid erinevad nii kuju kui ka materjali poolest. Need on enamasti valmistatud metallist: vasest, pronksist, rauast ja alumiiniumist.

Poest ostes on vihmaketid enamasti vasest või alumiiniumist. Ja poekette on võimalik oma soovide järgi kohendada ja kaunistada.

Samuti saab vihmaketti ise käepärastest vahenditest valmistada. Väikesed ämbrid või terrakotapotid, vanaaegsed lusikad, kasutamata võtmed, küpsisevormid ja traadiga mähitud kivid – gaühest neist annab meisterdada kauni vihmaketi.

Ketti valides tuleb arvestada ka sellega, et vihmakett ei kaaluks rohkem kui vihmaveetoru. Muidu võib juhtuda, et kogu ilu kukub raskuse all hoopis kokku.