Mis on biofiilne disain? Kuidas selle abil luua kodu, kus stressitase väheneb

Pole saladus, et loodus mõjub positiivselt meie tervisele ja heaolule. Biofiilne disain keskendub inimese suhtele loodusega ning seda iseloomustab looduslikke elementide kasutamine. Eesmärgiks on stressitaseme vähendamine ja loovuse ning tulemuslikkuse suurendamine. Mis on biofiilne disain? Kuidas seda oma kodukujunduses kasutada?