Killuke rohelust keset Kristiinet! Tallinna Puuetega Inimeste Koja meelte aed ootab kõiki avastama

„Meie sooviks oli seni kasutuseta hooviala korrastada, et siin saaksid meeldivalt aega veeta ning kohtuda nii maja külastajad tervest Tallinnast kui ka ümbruskonna inimesed Kristiinest. Usun, et koos toimetamine annab ka hea aluse puuetega inimeste paremaks märkamiseks ja mõistmiseks,“ räägib meelte aia idee autor ja teostamise eestvedaja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Kadri Palk. „Julgustame ümbruskonna elanikke aeda sisse astuma ja hetkeks rohelust nautima!“ kutsub ta.

Aeda planeerides uuriti nii kodu- kui välismaiseid kogemusi teraapiliste aedade loomisel. Abiks oli siin mitmeid kogukonna aedu loonud loodusterapeut Ella Maria Merle Kari. Tema soovitusel said aeda näiteks suure maakivid. Kividel on hea teraapiline mõju, need on huvitava pinnaga ning muutuva soojusega.

Taimede valikul oli oluline, et aed kujuneks aja jooksul võimalikult vähest hooldust vajavaks; et taimed taluksid õhusaastet, kuna aed asub tiheda liiklusega Endla tänava ääres ning ära sooviti kasutada ka hoovis juba seni kasvanud taimi.

Kahe suure peenraala planeerimisel lähtuti algselt olemasolevatest, seni hoovis hajusalt paiknenud vanadest, kuid väärikatest taimeklumpidest; nende kõrgustest ja õite värvist. Taimi omavahel sobitades ja ümber istutades kujunesid välja sinisekirju ja kuldne peenar.

„Aia plaane tehes oli kindel tingimus, et see oleks võimalikult ligipääsetav ja huvipakkuv ka puuetega inimestele. Otsustasime, et kui näiteks pime inimene ei saa osa peenarde värviküllusest, siis on tal võimalus teisi meeli stimuleerida, tehes seda midagi kombates, kuulates, nuusutades või maitstes. Nii püüdsime iga detaili läbi mõelda,“ räägib Kadri Palk.