Ettevaatust! Suvekuumus teeb betoonitööd keeruliseks

„Kui katmine ja niisutamine ei ole võimalik, on olemas ka erikeemiat, mis moodustab betooni pinnale õhukese kaitsva kihi, takistades niiskuse liiga kiiret aurustumist. Konstruktsioonide puhul, mis vajavad hilisemat töötlust, näiteks masinhõõrutiga lihvimist või mõnel muul viisil pinnatöötlust, on mõistlik kasutada ka vahehooldusainet, mis piserdatakse betooni pinnale vahetult peale paigaldust ja see kaitseb betooni kuni see on piisavalt tardunud, et teostada järgmise etapi viimistlustööd. Tööde lõppedes tuleb paigaldada lõplik järelhooldusaine,“ selgitab Labe.