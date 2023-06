Barbie fännide unistus: Malibus on taas võimalus nuku unistuste majas ööbida

Airbnb andmetel algab lugu sellega, et Barbie läheb nädalavahetuseks ära ja annab võtmed üle oma kallimale Kenile. Ken aga, olles kodu enda maitse järgi kujunanud, otsustab kodu platvormile üles panna, et ka mõned õnnelikud külastajad saaksid seda elamust kogeda. Kuna Ken tunnistab, et talle meeldib rand, mitte matemaatika, siis on võimalus majas kahel päeval ööbida tasuta.