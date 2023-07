Eesti kliimasse disainitud terrassimööbel peab vastu ka tormituultele

Ilmastikukindel mooduldiivan

Koduhoovi logelemisala puhul sooviks, et see püsiks Eesti kliimas kauni ja värske välimusega ning oleks sealjuures mugav. Oot-Oot Studio disainer Mihkel Mölder jõudis endale sellist otsides järeldusele, et turul pakutavast ei leidu ühtki, mis peaks meie kliimale vastu. Et endale koju ikkagi välidiivan saada, loodi uus terrassimööbel. Praeguseks on valminud nende stuudios MOOD aiadiivan , mis vastab täpselt soovitud tingimustele.

MOOD terrassimööbli moodulitest on võimalik luua erinevaid komplekte – väikesest kahekohalisest diivanist kuni põnevate nurgeliste lounge-tüüpi lahendusteni. Terrassimööbli mooduleid saab omavahel ühendada spetsiaalsete põhja alla peidetud klambritega.

Materjal

Kõiki materjale valides pidi silmas pidama, et need püsiksid aastaid välitigimustes heas konditsioonis.Oot-Oot Stuudio disainerid leidsid väga erilise kanga - Ocean. See on katsudes pehme ega jäta välikanga muljet. Ocean kangas on valmistatud olefiinist ja tagab väga hea UV-kiirguse kaitse, hoiab kangast kiire pleekimise eest ning õige töötlus teeb puhastamise lihtsaks ja kaitseb kangast mustuse eest. MOOD terrassimööbli sees on spetsiaalsest välistingimustele disainitud poroloon. Kui tavaline poroloon on nagu švamm, siis MOOD välimööblil kasutatav poroloon laseb vee endast läbi. Nagu ka erilisel diivani sees oleval poroloonil, on pealiskangal samuti väga hea vee läbilaskevõime, seega ei pea neid vihma eest katuse alla viima, sest diivan kuivab kiiresti. Nii võib hoiustada MOOD välimööblit õues ka aastaringselt.

Mooduldiivani veekindlast vineerist karkass ja tsingitud jalad aitavad vältida roostetuse teket ning annavad mööblile pika eluea. MOOD aiamööbli mooduleid on võimalik panna ka murule ilma, et jalad maa sisse vajuks. Samuti võimaldab see paigutada mooduleid murule, kartmata seejuures roostetust.

Disain