FOTOD | Millised kaunid aiad! Selgusid „Eesti kaunis kodu 2023“ Tartu piirkonna võitjad

„Tänavused kauni kodu Tartu piirkonna võitjad paistavad silma nutika ruumikasutuse, loodust hoidva ja logelema kutsuva väliruumiga. Tiitli pälvinud on ehedalt tartulikud, kandes tugevat paigavaimu ning särades oma isikupäraga. Rõõm on jagada niivõrd inspireerivaid ja erinäolisi aedasid kogu Eestiga,“ ütles abilinnapea Elo Kiivet.

Eesti kaunis kodu 2023: Tartu piirkonna võitjad

Tähtvere tn 5a aed paistis silma oskusliku uue ja vana kombineerimisega, kus keerulisel maastikul ning kitsastes oludes on õueruumist võetud maksimum.

Tartu kaunis kodu 2023

Vikerkaare tn 36 eramu aed on eeskujuks oma elurikkuse poolest, näidates, et linnas, piiratud alal on samuti võimalik elada looduse rütmides ja sellega kooskõlas.