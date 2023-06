Muljetavaldav! Eesti disaineri Tõnis Vellama bränd SEOS osales mainekal Taani festivalil 3 Days of Design

Erinevalt teistest disaininädalatest, mille fookuspunktiks on sageli vaid üks naabruskond, pakkus 3 Days of Design võimalust uurida ja kogeda 13 erinevat disainipiirkonnaga. Festival on arhitektide, disainerite ja disainihuviliste poolt hinnatud kui kvaliteetne, kompaktne ja samas eriliselt hubase atmosfääriga sündmus. Mainekale festivalile ei pääse kergelt: tuleb kandideerida ja end tõestada. Lisaks veel ise koht leida.