Noored arhitektid: ei saa rajada linnaosa ainult ühele ühiskonnagrupile. Tulevikus võiks Pärnus olla trammitee

„Võitjameeskond juhtis tähelepanu olulisele tõsiasjale, et me ei saa rajada ainult ühele ühiskonnagrupile monofunktsionaalset linnaosa. Linnaosa elujõulisust silmas pidades on oluline, et seal oleksid taskukohased elamispinnad näiteks politseinikele, õpetajatele ja haiglaõdedele. Loodan, et võimalikult suur osa töötoas genereeritud ideedest jõuab ka reaalsusesse,“ kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Kavand „Clever Cities Connects“ on autorite sõnul planeering, mis võtab fookusesse uue ja olemasoleva linna ühendamise ning mille sihiks on olla Eesti esimene sotsiaalselt jätkusuutlik uusarendus. Visiooni kohaselt on Riia tänaval uus trammiliin, mis ühendab Rail Balticu raudteejaama ja vanalinna. Ankrupunktidena nähakse kultuurilinnakut endise katlamaja aladel ja uut tihedat ärilinnakut, mis on tugevalt integreeritud olemasoleva tööstusalaga krundi idapoolses otsas. Selleks, et planeering oleks sotsiaalselt jätkusuutlik ja uues linnaruumis oleks tagatud tugev kogukonnatunne, on kavandatud nii üürimaju Pärnu elanikele kui ka kooperatiivseid kortermaju.