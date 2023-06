Kuidas teha kindlaks, kas kodul on hea feng shui

Kodu esmamulje

Nii nagu inimeste puhul, on ka kodu osas esmamulje tähtis. Kui atraktiivsust napib, jääb puudu ka kodu energiast.

Kuidas kodu üldiselt välja näeb ja tundub? Kodu peaks tunduma turvaline, sõbralik ja kutsuv. Peaksid tundma, et see on sinu jaoks õige koht.

Kas kodu fassaad on hooldatud? Ideaalis on nii maja ise kui ka rohelus ja sissesõidutee korralikult hooldatud. Värv, katus ja muud hoone osad peavad olema heas seisukorras.

Kas esimest korda koju minnes oli seda lihtne leida? Kui sul oli probleeme või kui seda on tõesti raske leida, ei pruugi see elukoha jaoks hea olla. Kui sul endal ja külalistel on raskusi kodu üles leidmisega, võib see takistada ka igasuguse positiivse energia sinuni jõudmist.

Teekond välisukseni

Üks olulisemaid asju, mida kodu feng shui hindamisel jälgida, on see, kuidas qi saab välisukseni voolata. Välisust nimetatakse „qi suuks“. Hea on kergesti leitava ja selgelt märgistatud välisuksega kodu.

Potentsiaalse kodu juures hinda teekonda tänavalt ukseni – kas seda on raske leida, kas teed takistavad takistused või vaadet varjavad puud või rohelus? Samuti, kas välisuks ise on peidetud kodu küljele või taha?

Naabruskond on oluline

Ümbruskonna ja kogukonna energia ning heaolu mõjutavad samamoodi kodu feng shuid. Võta aega, et jalutada ja uurida kodu ümbruskonda.

Kas naabrid on hoolitsevad ja hoiavad oma kodu heas seisukorras? Kui naabrite kodu laguneb, võib see samamoodi mõjutada sinu kodu qi'd (elujõu energiat) ja seega ka heaolu.

Samamoodi vaata, kas ümbruskonna puud (ja loodus üldiselt) on hea tervise juures. Kui rohelus on ebatervislik, mõjutab seegi naabruskonna ja ümbritsevate kodude heaolu.

Vältida tasub lagunenud hoonete, tühjade kruntide ja kalmistutega külgnevaid kodusid, kuna need on tavaliselt täis elutut yin-energiat. Kodu on ruum elamiseks ning ka kodu võiks eluga ümbritsetud olla.

Kodu ajalugu

Kõik, mis ruumis toimub, tekitab energeetilist vibratsiooni, mis salvestatakse seintesse.