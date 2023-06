Üks suviseid lemmikuid on linane voodipesu. Kerge ja õhku läbilaskev linane kangas aitab sul ka kuuma ilmaga jahedasse voodisse pugeda. Suurepärane soojusjuhtivus on üks linase parimaid omadusi. Tegu on väga hingava materjaliga, mis sobib hästi nii alus- kui pealislinaks.