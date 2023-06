Verandaliku atmosfääriga stiilne ja samas kodune Oru Hub Hotel võlub ainulaadse disainiga

Kätlin Ölluk, arhitektuuribüroo Aerise sisearhitekt, räägib, et sisekujunduse loomine algas Velveti loodud uuest hotelli teenuste disainist, mis nägi ette ka täiesti uudse kontseptsiooniga siselahendust. Soovitav tulemus pidi olema selline, et klient tunneks ennast mõnusalt, just kui sõpra külastades. Loodava ruumiga taotleti, et külastaja tahab oma vaba aega veeta esimese korruse ühisruumis: kas telekat vaadata, raamatut lugeda, või – kuna restoran ning open office ala on avatud ka neile, kes hotellis ei ööbi, – ka sõpradega kohtuda, lauamänge mängida, töökoosolekuid pidada.